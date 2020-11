نظریاتی بحران نظریاتی بحران

جب سے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے ملک لگاتار سیاسی، معاشی اور انتظامی (گورننس) کے بحرانوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر وہ شخص جو ملکی حالات پر نظر رکھتا ہے بخوبی جانتا ہے کہ ان بحرانوں کی بڑی وجہ ناتجربہ کاری اور بہت سے سیاسی معاملات میں ہٹ دھرمی اور انتقامی رویہ ہے۔ ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی تمام معاشی اشارئیے زمین بوس ہو چکے ہیں۔ ملک کی معیشت کب بحال ہو گی‘ کوئی نہیں جانتا۔دارالحکومت کے ڈرائنگ رو م ہمہ وقت بے شمار افواہوں کی زد میں رہتے ہیں۔ مہنگائی کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں جس کی وجہ سے عوام کی اکثریت شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ بے روزگاری طاعون کی وبا کی طرح تیزی سے پھیل رہی ہے اور لگتا ہے کہ اگر موجودہ حکومت روزگار کے معاملہ میں اسی طرح بے حسی کا مظاہرہ کرتی رہی تو ہر مہینے بے روزگاروں کی فہرست میں اضافہ ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انتظامی معاملات (گورننس) میں بھی موجودہ حکومت ملکی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ثابت ہوئی ہے اور لگتا ہے ملک بس اللہ توکل چل رہا ہے۔

خوفزدہ ہونے کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ رکھا ہے اور زیادہ تر معاملات میں محض وقت گذاری کے حربے استعمال کر رہی ہے تاکہ نیب یا کسی اور ادارے کے شکنجہ سے بچ سکے۔ سیاسی طور پر‘ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد سے مکمل ڈیڈ لاک ہے اور یہ دور ہونے کے امکانات صفر ہیں کیونکہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اپوزیشن کو سسٹم کا حصہ سمجھتے ہوئے ساتھ لے کر چلنے کی بجائے حکومت نے اسے کرش کر نے کا رویہ پہلے دن سے ہی اپنا رکھا ہے جبکہ اپوزیشن ہر لحاظ سے حکومت کو مفلوج کرنے کے لئے احتجاجی تحریک چلا رہی ہے۔ ظاہر ہے ایسے سیاسی حالات میں سسٹم نہیں چل سکتا اور سیاسی اعتبار سے ہمارے ملک میں سسٹم کا شیرازہ بکھرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان میں انیس سو نوے کی دہائی کو سیاسی محاذ آرائی کا نقطہ عروج سمجھا جاتا ہے لیکن اس وقت ملک میں جاری سیاسی انارکی دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ حالات انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائیوں سے زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ بات سیاسی محاذ آرائی سے زیادہ نظریاتی محاذ آرائی کا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے اور اگر معاملات اسی ڈگر پر آگے چلتے رہے تو انہیں سنبھالنا پھر کسی کے بھی بس کی بات نہیں رہے گی۔ اگر سیاسی انتشار میں نظریاتی بحران بھی شامل ہو جائے تو سسٹم کی اینٹ سے اینٹ بج جاتی ہے جس میں وفاق کے علاوہ اس کی اکائیاں بھی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہائبرڈ نظام کا تجربہ بری طرح ناکام ہونے کی وجہ سے ملکی حالات اسی سمت میں جاتے نظر آرہے ہیں۔

پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا نظریاتی بحران یہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے جس میں تمام فریق اپنی اپنی ذمہ داریاں آئینی حدود میں رہتے ہوئے ادا کریں۔نظریاتی بحران میں وزیر اعظم عمران خان بھی اپنا حصہ بقدر جثہ ڈالتے رہتے ہیں۔ جرمن جریدہ کو انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چین جیسا سیاسی نظام لانا چاہتے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ان کی سوچ آئینِ پاکستان سے متصادم ہے کیونکہ چین میں جمہوریت نہیں بلکہ سنگل پارٹی سسٹم ہے جہاں حکمران کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا عمران خان کی خواہش ہے کہ ان کی پارٹی(یا کنگز پارٹی) کے علاوہ باقی تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دی جائے؟ پاکستان میں چار دفعہ مارشل لاء لگا کر فوجی ڈکٹیٹر دس دس سال سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں۔جنرل پرویز مشرف کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس وقت کی سپریم کورٹ آئین کا حصہ بنا دیتی تھی جبکہ ان سے پہلے جنرل ضیاء الحق غرور سے کہا کرتے تھے کہ آئین بارہ صفحات کی کتاب ہے اور وہ جب چاہیں اسے پھاڑ کر پھینک دیں۔ اس سے بھی پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مئی 1970 میں جب مشہور امریکی جریدہ ”ٹائم“ نے جنرل یحییٰ خان سے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ پاکستان آئین کے بغیر کیسے چل رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا دماغ ہی پاکستان کا آئین ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کا بھی دس سال تک یہی نظریہ رہا تھا اور ان کے مصاحبین انہیں بادشاہ بننے کا مشورہ دیتے رہتے تھے۔

انہوں نے دس سالہ حکومت کا جشن انتہائی عالیشان طریقہ سے منایا تھا لیکن چند ماہ بعد ہی حالات اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں رخصت ہونا پڑا۔ ان کا اقتدار سے دستبردار ہونے کا خط جو انہوں نے قومی اسمبلی کے سپیکر عبدالجبار خان کے نام لکھا تھا وہ خود عبرت کی بڑی مثال ہے۔ اس میں انہوں نے انتہائی بے بسی سے تسلیم کیا تھا کہ ملک کے تمام سسٹم تباہ ہو چکے ہیں اور اس لئے وہ اقتدار جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر رہے ہیں۔ چار دفعہ کے تجربہ نے ثابت کیا کہ جب بھی مارشل لاء لگا، دس دس سال حکومت کرنے کے بعد فوجی ڈکٹیٹر ملک کا سسٹم تباہ کرکے رخصت ہونے پر مجبور ہوا۔ اس قدر ناکام تجربات کے بعد ہمیں سبق سیکھ کر کسی نئے اعلانیہ یا غیر اعلانیہ تجربہ سے گریز کرنا چاہئے تھا کیونکہ غیر جمہوری تجربات تباہ کن انجام پر ہی منتج ہوتے ہیں۔ قائداعظم محمد علی جناح اور مادر ملت فاطمہ جناح کا پاکستان غیر جمہوری تجربات کے لئے نہیں بلکہ صاف شفاف جمہوریت کے لئے تخلیق ہوا تھا۔ہائبرڈ یا کسی اور انجینئیرڈ اصطلاح کی آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ملک سیدھا سیدھا دو جمع دو چار سے آگے بڑھے گا جس میں تمام سیاسی فریق کے لئے لیول فیلڈ ہو اور ریفری بھی رولز (قانون اور آئین) کے مطابق اپنا کردار ادا کرے۔ اب بھی وقت ہے کہ گاڑی کو حقیقی جمہوریت کی پٹری پر ڈال دیا جائے ورنہ نظریاتی بحران تباہی کی نئی داستانیں رقم کرے گا۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں کسی صدر کو وہی خط دوبارہ لکھنا پڑے جو فیلڈ مارشل ایوب خان نے سپیکر عبدالجبار خان کو لکھا تھا جس کا ایک حصہ یہ تھا:

"This letter explains the circumstances under which I had to decide to relinquish office in the interest of unity and security of the country. All civil and constitutional machinery having collapsed".