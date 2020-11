رابی پیرزادہ نے اپنی خوبصورت آواز اور آرٹ کا راز بتادیا

کراچی(ویب ڈیسک) سابق گلوکارہ رابی پیرزادہ نے اپنی خوبصورت آواز اور اپنے ہنر یعنی کیلی گرافی اور پینٹنگ کا راز بتادیا۔ رابی پیرزادہ نے ٹوئٹر پر اپنی تصویر شیئر کی جس میں وہ لسی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور کیپشن میں لکھا ”میری آواز اور آرٹ کا راز لسی ہے۔ لوگوں کو لسی سے نیند آتی ہے لیکن مجھے یہ انرجی ڈرنک کی طرح لگتی ہے۔“ انہوں نے مزید لکھا کہ جب بھی وہ پینٹنگ بناتی ہیں اس سے پہلے لسی ضرور پیتی ہیں۔“

Lemme tell you a secret behind my art and my voice, i drink lassi before anything i paint or i recite.

میری آواز اور آرٹ کا راز”لسیّ” ہے، لوگوں کو لسی سے نیند آتی ہے، مجھے یہ انرجی ڈرنک کی طرح لگتی ہے۔

Proud to be desi pic.twitter.com/O0XVEpBxrV