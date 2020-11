زمبابوے کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں حیدر علی کا آوٹ متنازع بن گیا ،سوشل میڈ یا صارفین نے ٹیکنالوجی کو تنقید کا نشانہ بنا دیا 

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )زمبابوے کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں نوجوان بیٹسمین حیدر علی کا آوٹ متنازع بن گیا۔تفصیلات کے مطابق زمبابوے کے خلاف دوسرے ون ڈے میں نوجوان بیٹسمین حیدر علی کی وکٹ پر انگلیاں اٹھنے لگیں، شان ولیمز کی گیند پر حیدر علی کو ایل بی ڈبلیو آوٹ دیا گیا تھا۔حیدر علی کے ریو ویو لینے پر ری پلے میں گیند حیدر کے گلوز ے لگتی ہوئی محسوس ہوئی، سنیکو میٹر میں بال کے گلوز سے ٹکرانے کی کوئی لائن نہیں دیکھی گئی جس کے باعث تھرڈ امپائر نے انہیں آوٹ دیا۔حیدر علی آوٹ دینے کے بعد مداحوں نے ٹیکنالوجی پر سوال اٹھادئیے۔

DRS on Haider Ali’s dismissal.

Classic case of 1-D illusion and why view from one camera is sometimes not sufficient to decide such cases.

Screenshots courtesy PCB live stream; for illustration purposes only. pic.twitter.com/amtJ9bFv1U