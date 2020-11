وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات بنتے ہی فردوس عاشق اعوان نے میڈ یا سے وعدہ کرلیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کی رہنما فردوس عاشق اعوان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات کا عہدہ مل گیا ہے ۔نئی ذمہ داریاں ملتے ہی فردوس عاشق اعوان نے میڈ یا سے بنیادی تبدیلیوں کا وعدہ کرلیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کے لئے میری بات ہے ، میں آپ سب کو درپیش چیلنجوں سے گہری واقف ہوں۔ یہ آپ سے میرا عہد ہے کہ ہم مل کر پنجاب کے معلوماتی دائرے کو تبدیل کریں گے اور مل کر ہم اپنی پیاری قوم کے بہتر اور روشن مستقبل کی طرف گامزن ہوں گے۔

This is my msg to our Media, I am deeply aware of the challanges being faced by you all. This is my pledge to you that, together we will alter the information sphere of Punjab and together we will move towards a better and a brighter future of our beloved nation. InshaAllah