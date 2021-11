بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو مسلسل ہار پر تنقید اور گالم گلوچ کے ٹرینڈ پر محمد عامر میدان میں آ گئے ، انڈیا ٹیم کیلئے پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو اپنے پہلے ہی میچ میں پاکستان کے ہاتھوں بہت ہی دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور نیوزی لینڈ کے خلاف کھیل بھی ہار مقدر بنی جس پر بھارتی ٹیم کو سخت تنقید کا سامنا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ سے دوسرا میچ ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم کی ورلڈ کپ سیمی فائنل میں رسائی کشمکش کا شکار ہو گئی ہے جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہاہے اور یہاں تک کہ کھلاڑیوں سمیت ان کے اہل خانہ کو بھی برا بھلا کہا جارہاہے ۔

اس مرحلے میں قومی ٹیم کے فاسٹ باولر محمد عامر بھی میدان میں آئے اور انہوں نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ”میں اب بھی یقین کرتاہوں کہ انڈیا ایک بہترین ٹیم ہے ، یہ سب اچھے اور برے وقت کا کھیل ہے ، لیکن کھلاڑیوں اور ان کے اہل خانہ کو گالیاں دینا بہت ہی شرمندگی کی بات ہے ، یہ مت بھولیں کہ آخریہ ایک کھیل ہی ہے ۔“

آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی چھوٹی سی بیٹی کو ریپ تک کی دھمکیاں دی گئیں ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہے ۔

