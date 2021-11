انگلینڈ کو صرف پاکستان اور افغانستا ن ہی ہرا سکتی ہے لیکن اس کیلئے میچ کس گراونڈ پر ہونا چاہیے ؟انگلینڈ کے سابق کھلاڑی کیون پیٹر سن نے بڑا اعلان کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان نے اب تک اپنے تین میچز کھیلے ہیں اور تینوں میں ہی کامیاب رہی ہے جبکہ دوسری جانب انگلینڈ چار میچز کھیل چکی ہے اور اب تک ناقابل شکست ہونے کے ساتھ ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر ہے ۔

تفصیلات کے مطابق انگلینڈ کے سابق کھلاڑی اور معروف کمنٹیٹر کیون پیٹرسن نے پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ” اس ورلڈ کپ میں انگلینڈ کو صرف پاکستان یا افغانستان ہی ہرا سکتے ہیں ، لیکن یہ ایک بڑا ’ لیکن ‘ ہے ، یہ کھیل شارجہ میں ایک پرانی وکٹ پر کھیلنا ہو گا ،یہ میچ کہیں اور کھیلنا ہے تو یہ ٹرافی انگلینڈ کو ایسے ہی دے دینی چاہیے جیسے فٹ بال کلب چیلسی کو ای پی ایل ٹرافی دیدینی چاہیے ۔“

Only Pakistan or Afghanistan can beat England in this T20 World Cup. BUT and it’s a BIG BUT, the game would have to be played on a used wicket in Sharjah.

Anywhere else, just hand England the trophy like Chelsea should be handed the EPL trophy RIGHT NOW!

????????