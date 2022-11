شہید صحافت شہید صحافت

ایک انگریز شاعر ایمرسن رالف کا شعر ہے

"Not gold but only men can make A people great and strong. Men who for truth and honour sake. Stand fast and suffer long".

مفہوم: "یہ دولت نہیں ہے جو قوموں کو عروج بخشتی ہے بلکہ وہ افراد ہوتے ہیں جو صداقت اور غیرت کیلئے مضبوط قدموں پر کھڑے رہتے ہیں خواہ اس رستے میں کتنے ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑے"

سینئر صحافی و اینکر پرسن ارشد شریف کے کینیا کے شہر نیروبی میں قتل کی خبر کروڑوں پاکستانیوں کیطرح مجھ پر بھی بجلی بن کر گری اور مجھے سری لنکن ہیومن رائٹ Activist, ہائی پروفائل صحافی اور ایک بڑے اخبار "دی سنڈے لیڈر" کا Lasanthe Wickrematunge نامی ایڈیٹر یاد آ گیا جسے 8 جنوری 2009 کو 50 سال کی عمر میں اسکے دفتر کے باہر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے قتل سے دو دن پہلے اخبار میں لکھا تھا: میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں مار دیا جاؤں گا میرے مرنے کے بعد میرے قتل کی مذمت بھی کی جائے گی اور تحقیقات کے اعلانات بھی کئے جائیں گے اور میں جانتا ہوں کہ اسکا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا لیکن مجھے فخر رہے گا کہ میں نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔افسوس Lasanthe کی طرح سچائی کے رستے کا مجاہد ارشد شریف بھی 49 سال کی عمر میں اندھیرے راستوں میں مارا گیا۔

آج سب سے اہم سوالات یہ ہیں کہ:آخر ارشد شریف شہید کو ملک چھوڑ کر کیوں جانا پڑا اور اس نے اپنے ہی ملک سے چلے جانے میں عافیت کیوں سمجھی؟اسے دبئی سے کس نے اور کیوں نکلوایا؟ارشد شریف جیسے محب وطن صحافی کے خلاف ایف آئی آرز کس کے کہنے پر کٹوائی گئیں؟ ہمارے یہاں تحقیقاتی کمیشن بنتے ہیں مگر انکی رپورٹس منظر عام پر نہیں لائی جاتیں اور یہ ہمارے نظام انصاف پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے؟ارشد شریف کوئی عام صحافی نہیں تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں محترمہ شیریں مزاری کی کوششوں سے جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور ہوا تھا سو آج ارشد شریف شہید کا کیس حکومت وقت کیلئے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے "جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں "۔