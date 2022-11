وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر سے ملاقات ، سٹریٹیجک شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر اتفاق

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیرِ اعظم شہباز شریف نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے ، جس میں دو طرفہ تعاون بڑھنے اور اسٹریٹیجک شراکت داری مزیدمضبوط کرنے پر اتفاق ہوا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پیغام جاری کرتے ہوئے بتا یا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر سے ملاقات ہوئی ہے ، ان کا کہنا تھا کہ ملاقات "گریٹ ہال آف پیپلز "بیجنگ میں ہوئی ۔.

شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد چین کا یہ پہلا دورہ ہے، وفاقی وزرا، معاونین خصوصی اور اعلیٰ سرکاری افسران کا وفد بھی وزیراعظم کے ساتھ ہے، وزیرِ اعظم شہباز شریف اور چینی صدر کی ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان باہمی، خصوصاً اقتصادی شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی،دونوں ممالک کے سربراہان نے سی پیک سمیت کثیر الجہتی تعاون بڑھانے اور اسٹریٹیجک پارٹنرشپ مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔

وزیراعظم کی آج چینی سرمایہ کاروں اور پاکستانی تاجروں سے بھی ملاقات ہو گی، پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک سمیت کثیر الجہتی تعاون میں مزید فروغ کے لیے بات چیت ہو گی۔

