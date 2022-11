ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ,محمد حفیظ کو آئی سی سی نے پاکستان کا سفیر مقرر کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل( آئی سی سی) نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا ہے۔

سابق کپتان محمد حفیظ آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے شرکت کرنے کے لیے آسٹریلیا روانہ ہوگئے ہیں جہاں وہ پاکستان ٹیم کے سڈنی اور ایڈیلیڈ کے میچز کے دوران آئی سی سی کے مہمان ہوں گے۔

سابق کپتان نے جیو نیوز کے پروگرام سکور میں گفتگو کرتے ہوئےکہا کہ' میں آئی سی سی کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیے جانے پر کافی خوش ہوں'۔

انہوں نے کہا کہ آئی سی سی نے میری خدمات کو سراہا، کوشش ہوگی کہ میں اپنی تجاویز سے کرکٹ کو مزید بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرسکوں۔

Ex captain @TheRealPCB test all-rounder @MHafeez22 thankful to @ICC who acknowledged his services in international cricket & invited him to Sydney & Adelaide to witness green shirts matches. pic.twitter.com/bQjkmyfMM3