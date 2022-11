ٹی 20ورلڈکپ، دوران پرواز بھارتی پائلٹ مسافروں کو ٹشو پر لکھ کر سکور اپ ڈیٹ دیتارہا، تصویر وائرل

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان اور بھارت میں لوگوں کو کرکٹ کا کس حد تک جنون ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ گزشتہ دنوں بھارت اور جنوبی افریقہ کے میچ کے دوران یہ جنون 30ہزار فٹ کی بلندی پر فضاﺅں میں بھی دیکھا گیا جہاں بھارتی ایئرلائنز ’انڈی گو‘ کا ایک پائلٹ مسافروں کو میچ کے سکور سے آگاہ کرتا رہا۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق جب ٹی 20ورلڈ کپ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کا میچ ہو رہا تھا، اس وقت انڈی گو کی یہ پرواز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔

طیارے میں سوار وکرم گارگا نامی ایک مسافر نے عملے کے لوگوں سے درخواست کی کہ اسے میچ کے سکور سے آگاہ کیا جائے۔ جس کے بعد جہاز کا پائلٹ اسے مسلسل سکورسے آگاہ کرتا رہا۔ پائلٹ ہر اوور کے اختتام پر ٹشو کے ایک ٹکڑے پر سکور لکھ کر عملے کے کسی فرد کے ہاتھ وکرم گارگا کو پہنچا دیتا اور وکرم گارگا پائلٹ کی طرف سے ملنے والی اس سکور اپ ڈیٹ سے طیارے میں سوار دیگر کرکٹ فینز کو بھی آگاہ کرتا۔

India lost today but ⁦@IndiGo6E⁩ won my heart. Pilot sent a note mid air when requested for score update.#momentsthatmatter pic.twitter.com/XngFXko63T