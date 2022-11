سعودی عرب میں بھی ہالووین کا تہوار منایاگیا، مختلف تصاویر وائرل

ریاض(مانیٹرنگ ڈیسک) مغربی دنیا کی طرح اس سال پہلی بار سعودی عرب میں بھی ہالووین کا تہوار منایا گیا۔

نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق اس ڈراﺅنے موسم کی تقریبات کا دنیا بھر میں آغاز ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کے دارالسطنت ریاض ہالووین ویک اینڈ منایا گیا۔ اس دوران بلیووارڈ پنڈال کو ہالووین پارٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔

Saudi Arabia celebrates its first Halloween festival.

