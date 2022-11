ہالووین پارٹی میں شرکت کے بعداداکارہ ارمینہ خان کو ہسپتال داخل ہونا پڑگیا

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستانی اداکارہ ارمینہ خان برطانیہ میں ہالووین پارٹی میں شرکت کے بعد ہسپتال داخل ہو گئیں۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق ارمینہ خان کی طرف سے سوشل میڈیا پر اپنی ایک تصویر پوسٹ کی گئی ہے جس میں وہ ہالووین بلیوز کے ساتھ ہسپتال کے بیڈ پر پڑی ہوتی ہیں۔ پوسٹ میں وہ مداحوں سے اپنی صحتیابی کے لیے دعا کرنے کی درخواست بھی کرتی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق بعد ازاں اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے اداکارہ نے برطانوی محکمہ صحت نیشنل ہیلتھ سروسز کے ڈاکٹروں اور نرسز کا شکریہ ادا کیا اور ان کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔

Kudos to all the NHS doctors, personnel and nurses! Man you people are spread thin because of tory austerity/cuts but still manage to do an amazing job. ???????????????? #Godbless #Angels