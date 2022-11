'This too shall pass. Stay strong، بابر اعظم کے اس ٹوئٹ کے بعد ویرات کوہلی کی بلے بازی کے اعداد وشمار سامنےآگئے

'This too shall pass. Stay strong، بابر اعظم کے اس ٹوئٹ کے بعد ویرات کوہلی کی بلے بازی کے اعداد وشمار سامنےآگئے 'This too shall pass. Stay strong، بابر اعظم کے اس ٹوئٹ کے بعد ویرات کوہلی کی بلے بازی کے ...

پرتھ(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی کا مشکل مرحلہ گزر گیا ہے اور ان کا بلا دوبارہ رنز اگلنے لگا ہے ،ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ویرات کوہلی نے پاکستان کے خلاف میچ میں انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود اپنی ٹیم کو میچ جتوایا ۔ گزشتہ کئی سال سنچری نہ بنانے اور خراب پرفارمنس کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک ویرات کوہلی مشکل دور سے گزرتے رہے ، ایسے وقت میں بھارتی میڈ یا نے بھی انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنا یا اور کئی سابق بھارتی کھلاڑیوں نے بھی ان پر تنقید کی ۔ویرات کوہلی کو کپتانی سے بھی ہٹا یا گیا ۔اس مشکل ترین دور میں قومی ٹیم کے کپتان نے ویرات کوہلی کی دلجوئی کے لیے ایک ٹوئٹ کی تھی جس کو پاکستان اور بھارت میں بہت مثبت انداز میں لیا گیا تھالیکن پھر بابر اعظم کی پرفارمنس مشکلات کا شکار ہوگئی اور آجکل وہ اپنی خراب پرفارمنس کی وجہ سےانڈر پریشر لگ رہے ہیں ۔ایسی صورتحال میں کئی بھارتی سوشل میڈ یا صارفین نے بابر اعظم کے اسی ٹوئٹ کو انہی پر داغتے ہوئے اس مثبت پیغام کا مذاق بھی بنا یا ۔ آصف زرداری کی نا اہلی کیلئے بھیجا گیا ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا بابر اعظم کی اس ٹوئٹ کے بعد ویرات کوہلی کا بلا رنز اگلنے لگا ۔بابر اعظم کے اس ٹوئٹ کے بعد سے ویرات کوہلی نے اب تک 15اننگز میں 641رنز بنا لیے ہیں اور ان کا سٹرائیک ریٹ 139.65ہے جبکہ ویرات کوہلی نے یہ سکور 71.22کی اوسط سے کیے ۔اس دوران انہوں نے ایک سنچر ی بھی بنائی جبکہ 23چھکے بھی لگا چکے ہیں۔