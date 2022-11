صحافی نے عمران خان کے کنٹینرسے گر کر نوجوان کی موت کی خبر شیئر کرنے پر معذرت کر لی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی حمزہ اطہر سلام نے عمران خان کے کنٹینر سے گر کر نوجوان کی موت کی خبر شیئر کرنے پر معذرت کرلی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے صحافی حمزہ اظہر سلام نے لکھا کہ سامنے آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج سے علم ہوتا ہے کہ نوجوان کی موت عمران خان کے کنٹینر سے نہیں بلکہ لانگ مارچ میں شامل ایک ٹرک سے گرنے کے باعث ہوئی ہے ۔

UPDATE: CCTV footage of this incident reveals that the death did NOT occur because of Imran Khan's container but because he fell from a truck during the long march.

IK or his security had nothing to do with it.

My apologies for the previous tweet. @HniaziISF #LongMarch https://t.co/VzKIvXvabp pic.twitter.com/iNylaSTmjz