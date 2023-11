'ننھے بچے مارے جا رہے ہیں، خوشی کیسے مناؤں'، ٹینس ٹورنامنٹ جیتنے پر فاتح کھلاڑی غزہ کا ذکر کرتے رو پڑیں

تیونس (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹینس ٹورنامنٹ جیتنے پر خوشی منانے کی بجائے ٹینس سٹار کے آنسو چھلک پڑے، کہتی ہیں کہ غزہ میں معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، میں خوشی کیسے مناؤں۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کےمطابق انس جابر نے ٹورنامنٹ کا فائنل جیتا تو انہیں بھرپور داد دی گئی تاہم جب انہیں انعام دینے کیلئے بلایا گیا تو ان کے تو اپنے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے انعام میں ملنے والی رقم کا ایک حصہ فلسطین کے نام کرنے کا اعلان کیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ کھیل کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہیں کر رہی، انسانی جذبے نے مجھے مجبور کر دیا۔ دنیا میں امن پھیلا دیکھنا چاہتی ہوں۔

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine:



“I am very happy with the win but I haven't been very happy lately. The situation in the world doesn't make me happy... I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU