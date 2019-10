کیا واقعی معید پیرزادہ کو وفاقی کابینہ میں اہم عہدہ ملنے جارہا ہے؟ سوشل میڈیا پر وائرل لسٹ کی حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیرزادہ نے وضاحت کی ہے کہ ان کو وفاقی کابینہ میں کوئی عہدہ نہیں مل رہا ، وہ خود بھی اتنے امیر نہیں ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیے بغیر اپنی زندگی گزار سکیں ۔

سوشل میڈیا پر ایک لسٹ گردش کر رہی ہے جس میں وفاقی کابینہ میں نئے قلمدانوں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس لسٹ میں ڈاکٹر معید پیرزادہ کا نام بطور معاون خصوصی برائے میڈیا شامل کیا گیا ہے۔ فہرست میں کہا گیا ہے کہ شیخ رشید کو وزارت کشمیر و گلگت بلتستان ، نعمان وزیر کو ریلوے، عامر لیاقت کو مذہبی امور ، شفقت محمود کو وزارت داخلہ، اعجاز شاہ کو دفاعی پیدا وار، زبیدہ جلال کو تعلیم کی وزارت دی جائے گی ۔

اس فہرست میں اسد عمر کا نام پلاننگ ڈویژن ، فواد چوہدری کا انسانی حقوق، ڈاکٹر عطاءالرحمان کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹر شیریں مزاری کا نام چیئر پرسن کشمیر کمیٹی کے طور پر درج کیا گیا ہے۔

خیال رہے کہ پیر کے روز پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے وزیروں کی تبدیلی کا عندیہ دیا تھا، وزیر اعظم کے اسی فیصلے کے بعد سے یہ فہرست سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس کے صحیح یا غلط ہونے کی تصدیق نہیں کی جاسکتی۔

فہرست میں اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیر زادہ کا نام بھی شامل ہے جس پر انہوں نے ایک ٹویٹ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لسٹ کسی کی ’وِش لسٹ‘ یا ایک مذاق ہوسکتی ہے ۔ ’ دوسروں کے نام شاید ٹھیک ہوں لیکن میں اس لسٹ کا حصہ نہیں ہوں، میں بہت زیادہ امیر نہیں ہوںاس لیے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیے بغیر گزر اوقات نہیں کرسکتا، پھر بھی افواہوں اور مبارکباد کیلئے آنے والی درجنوں فون کالز اور میسجز کا شکریہ۔‘

Hi! This List is some one's "Wish List" or "Joke" but while others may be in the run, I am certainly not. I am not rich & I simply can't afford life without working in private sector ????, but thanks for speculation & dozens of calls & text messages! ???? pic.twitter.com/b8OFBediWz