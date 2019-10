امریکہ کا بمبار طیارہ ایئر پورٹ پر گر کر تباہ ہوگیا، ہلاکتیں

ہارٹ فورڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی ریاست کنیکٹی کٹ کے بریڈلی انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر دوسری جنگ عظیم کے زمانے کا بی 17 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہوگیا ہے جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوگئے ہیں۔

مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے بی 17 بمبار طیارہ بریڈلی انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر گرا اور اس میں آگ لگ گئی، آگ اور دھواں اتنا زیادہ پھیلا کہ کئی کلومیٹر دور سے بھی دیکھا گیا۔ پبلک سیفٹی کمشنر جیمز روویلا کا کہنا ہے کہ طیارے میں 10 مسافر اور تین عملے کے افراد سوار تھے ۔

سیفٹی کمشنر نے ہلاکتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا البتہ ہارٹ فورڈ کوراٹ نامی ویب سائٹ نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اس حادثے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

Vintage B17 plane crashed across the street from my job at Bradley Airport. pic.twitter.com/GtFuo4TW8t

بریڈلی انٹرنیشنل ایئر پورٹ انتظامیہ کی جانب سے حادثے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اعلان کیا گیا ہے کہ ایئر پورٹ کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اگر کسی مسافر نے اپنے سفر کیلئے بریڈلی ایئر پورٹ کا استعمال کرنا ہے تو وہ آنے سے پہلے اپنی ایئر لائن سے رابطہ کرکے صورتحال کی معلومات حاصل کرلے۔

Bradley International Airport has reopened. If you are scheduled to travel, please contact your airline to confirm the status of your specific flight.