واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی صدرٹرمپ ، میلانیہ اور ان کی معتمدخاص ہوپ ہکس کوروناکاشکارہو گئیں،کورونا کی تشخیص کے بعد امریکی صدر اور خاتون اول قرنطینہ میں چلے گئے ۔

امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدرٹرمپ کی معتمدخاص ہوپ ہکس میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے ،حال ہی میں ہوپ ہکس نے کئی بارصدرٹرمپ کےساتھ سفرکیا،ہوپ ہکس کلیولینڈمباحثے سمیت کئی مواقع پرٹرمپ کےساتھ سفرکرچکی ہیں۔مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر امریکی صدر ٹرمپ نے لکھا کہ " آج رات میلانیہ ٹرمپ اور میرا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے ، ہم ابھی سے اپنا قرنطینہ اور ریکوری پراسیس شروع کررہے ہیں، ہم مل کر اس کا بھی سامنا کریں گے"۔

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!