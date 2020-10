صدر ٹرمپ کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق پر عمران خان کا بیان بھی سامنے آگیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیراعظم عمران خان نے کورونا کوائرس میں مبتلا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔

واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنی معتمد خاص ہوپ ہکس کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد اپنا اور اہلیہ کا کورونا وائرس ٹیسٹ کروایا تھا۔صدر ٹرمپ اور اہلیہ کی کورونا وائرس ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آجانے کے بعد امریکی صدر اور انکی اہلیہ نے خود کو وائٹ ہاؤس میں ہی قرنطینہ کرلیا ہے ، جبکہ وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر کے مطابق صدر ٹرمپ اور انکی اہلیہ کی طبیعت بہتر ہے۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر امریکی صدر ٹرمپ نے لکھا کہ " آج رات میلانیہ ٹرمپ اور میرا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے ، ہم ابھی سے اپنا قرنطینہ اور ریکوری پراسیس شروع کررہے ہیں، ہم مل کر اس کا بھی سامنا کریں گے"۔

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!