میں تلخیِ حیات سے گھبرا کے پی گیا

غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا

اتنی دقیق شے کوئی کیسے سمجھ سکے

یزداں کے واقعات سے گھبرا کے پی گیا

چھلکے ہوئے تھے جام پریشاں تھی زلف یار

کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا

میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور

میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا

دنیائے حادثات ہے اک دردناک گیت

دنیائے حادثات سے گھبرا کے پی گیا

کانٹے تو خیر کانٹے ہیں اس کا گلہ ہی کیا

پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا

ساغرؔ وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجیے حضور

ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا

شاعر: ساغر صدیقی

(دیوانِ ساغر:سالِ اشاعت،1990)

Main Talkhi-e-Hayaat Say Gabraa K Pi Gaya

Gham Ki Siyaah Raat Say Gabraa K Pi Gaya

Itni Daqeeq Shay Koi Kaisay Samajh Sakay

Yazdaan K Waqiaat Say Ghabraa K Pi Gaya

Chhalkay Huay Thay Jaam Pareshaan Thi Zulf-e-yaar

Kuchh Aisay Haadsaat Say Ghabraa K Pi Gaya

Main Aadmi Hun Koi Farishta Nahen Huzoor

Main Aaaj Apni Zaat Say Ghabraa K Pi Gaya

Dunya -e-Haadsaat Hay Ik Dard Naak Geet

Dunya K Haadsaat Say Ghabraa K Pi Gaya

Kaantay To Khair Kaantay Hen Un Say Gila Hi Kaya

Phoolon Ki Waardaat Say Ghabraa K Pi Gaya

SAGHAR Wo Keh Rahay Thay Keh Pi Lijaiy Huzoor

Un Ki Guzaarshaat Say Ghabraa K Pi Gaya

Poet: Saghar Siddiqui