میراڈونا نے میچ کے دوران سپر ہیرو کا روپ دھار لیا، ویڈیو وائرل ہو گئی

ارجنٹائن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ارجنٹائن کے لیجنڈری فٹبالر ڈیاگو میراڈونا میدان میں سپر ہیرو بن گئے اور فٹ بال میچ کے دوران کارٹون کردار ’بزلائٹ ائیر‘ کے روپ میں نظر آئے۔

غیرملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ارجنٹائن فٹ بال کلب جمناسیا کے کوچ کی حیثیت سے فرائض انجام دینے والے ڈیاگو میراڈونا فٹ بال کے میچ کے دوران مختلف انداز میں دکھائی دئیے اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ میراڈونا کاٹون کردار بز لائٹ ایئر جیسے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ کورونا وائرس کی روک تھام کیلئے اپنے چہرے پر شیشے کا کور بھی لگایا ہوا تھا۔

Maradona and his son aren't taking any risks with COVID ????‍????

(via @TNTSportsLA) pic.twitter.com/ZfOOo8US1a