آئی سی سی نے ویمنز کرکٹ کی ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کی سالانہ رینکنگ جاری کردی ، قومی ٹیم کونسے نمبر پر ہے؟جان کر آپ بھی کہہ اٹھیں گے ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹر نیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے ویمنز کرکٹ کی ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کی سالانہ رینکنگ جاری کردی گئی جس کے مطابق آسٹریلیا دونوں فارمیٹ میں ٹاپ پر ہے جب کہ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیموں کی درجہ بندی میں پاکستان کا ساتواں نمبر برقرار ہے۔

ایک روزہ فارمیٹ میں آسٹریلیا کی ٹیم بدستور اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے ساتھ سرفہرست ہے جب کہ بھارت کا دوسرا اور انگلینڈ کا تیسرا نمبر ہے۔ جنوبی افریقا کی ٹیم چوتھے نمبر پر آگئی ہے جب کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک درجہ تنزلی کے بعد پانچویں پوزیشن پر چلی گئی ہے، ویسٹ انڈیز چھٹے اور پاکستان ساتویں نمبر پر موجود ہے۔

ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں بھی آسٹریلوی ٹیم پہلے نمبر پر موجود ہے جب کہ انگلینڈ کا دوسرا نمبر ہے اور بھارتی ٹیم تیسری پوزیشن پر جاچکی ہے، نیوزی لینڈ چوتھے نمبر پر چلی گئی ہے۔ جنوبی افریقا پانچویں، ویسٹ انڈیز چھٹے اور پاکستان ساتویں نمبر پر موجود ہے۔

