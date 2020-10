امریکی صدر اور خاتون اول کورونا میں مبتلا، ان کے مخالف امیدوار جوبائیڈن اور ان کی بیوی کے ٹیسٹ کا کیا رزلٹ آیا؟

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف صدارتی امیدوار جوبائیڈن اور ان کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ منفی آگیا۔

صدارتی امیدوار جوبائیڈن نے ٹوئٹر پر یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ ’’ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہورہی ہے کہ میرا اور میری اہلیہ جل کا کووڈ ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پیغامات بھیجے اور تشویش کا اظہار کیا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے ہمیں یہ یاد دہانی رہے گی کہ ماسک پہننا، سماجی فاصلہ رکھنا اور ہاتھ دھوتے رہنا ہے۔‘‘

خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا جس کے بعد وہ آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.