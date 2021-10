وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا

کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے بلوچستان عوامی پارٹی (باپ) کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے باپ پارٹی کی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پارٹی کا پہلا صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تین سال تک انہوں نے بطور پارٹی صدر بہترین خدمات سرانجام دیں۔ انہوں نے پارٹی میں نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے چیف آرگنائزر اور جنرل سیکریٹری جلد الیکشن کرائیں۔

خیال رہے کہ بلوچستان کی متحدہ اپوزیشن کی جانب سے جام کمال کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں اور ممکن ہے کہ وہ بھی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران جام کمال کا ساتھ نہ دیں۔

