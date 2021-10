پاکستانی کرکٹر اظہر علی کے 76 سالہ والد نے میراتھن میں گولڈ میڈل جیت لیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستانی کرکٹر اظہر علی کے 76 سالہ والد محمد رفیق نے شیخوپورہ میں ہونیوالی میراتھن ریس میں گولڈ میڈل جیت لیا جس کی تصدیق اظہر علی نے بھی خبر ری ٹوئیٹ کرکے کردی۔

تفصیلات کے مطابق محمد رفیق نے 21 کلومیٹر میراتھن ریس میں حصہ لیا ، وہ ماضی میں بھی میراتھن ریس میں حصہ لے چکے ہیں۔

اپنے والد کی کامیابی کی خبر اظہر علی نے بھی ری ٹوئیٹ کی اور لکھا کہ " آپ کا بیٹا ہونے پر فخر ہے" جس پر کمنٹ کی شکل میں سوشل میڈیا صارفین سے بھی داد اور مبارکبادیں وصول کیں۔

MashA Allah Abu G so proud to be your son… ❤️❤️ https://t.co/yxmTNA6WMn