عمر شریف کے انتقال پر شوبزکے ستارے غمزدہ ، پیغامات جاری کر دیئے 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) سٹیج کے بادشاہ اور معروف کامیڈین عمرشریف کے انتقال پرفلم انڈسٹری کے تمام سٹارزغمزدہ ہیں اوردکھ کا اظہارکررہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق عارضہ قلب، گردوں اور ذیابیطس کے مرض میں مبتلا کامیڈی کی بے تاج بادشاہ عمرشریف آج جرمنی میں علاج کے دوران انتقال کر گئے۔اداکارکے انتقال کے بعد کامیڈی کی دنیا کا ایک عہد تمام ہوگیا۔

گلوکارابرارالحق نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ”کہ ہمیں ہنسانے والا آج ہمیں رلا کرچلا گیا۔ عمر شریف کی محب وطنی اورانسان دوستی کو نہیں بھلایا جاسکتا۔“

بھارت کے معروف ٹی وی شو’دی کپل شرما شو‘ کے میزبان کپل شرما نے بھی اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ ”الوداع لیجنڈ، آپ کی روح کو سکون ملے۔“

اداکارعدنان صدیقی نے کہا کہ ”آپ نے ہمیں بہت ہنسایا اوراب ہمیں چھوڑکرچلے گئے، ہم سب بہت افسردہ ہیں۔“

#UmerSharif sahib, you must be at peace now. You made us laugh so much and in end left all of us heartbroken. Go, regale the heaven with your jokes. pic.twitter.com/35kM7C4SIa