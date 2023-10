سپیریئر یونیورسٹی کا ایک اور گلوبل اعزاز ، اکیڈمک امپیکٹ فہرست میں شامل سپیریئر یونیورسٹی کا ایک اور گلوبل اعزاز ، اکیڈمک امپیکٹ فہرست میں شامل

لاہور(سٹی رپورٹر) اقوامِ متحدہ کے Sustainable Development Goals میں کیے گئے متعدد مﺅثر اقدامات کی پذیرائی حاصل کرتے ہوئے سپیریئر یونیورسٹی نے اقوامِ متحدہ کی ”اکیڈمک امپیکٹ“ کی فہرست میں Implementation of the SDGs in Higher Education Institutions Best Practices کے حوالے سے پاکستان کی واحد نمائندہ یونیورسٹی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ سپیریئر یونیورسٹی ایسے اقدامات کرنے پر خاص توجہ دیتی ہے جن کی بدولت پائیدار سماجی و معاشی ترقی میں حصہ ڈالا جاسکے۔ اس مشن کی بہترین عملی توجیح اقوامِ متحدہ کے ”پائیدار ترقیاتی اہداف“ یعنی Sustainable Development Goals کے مطابق کیے گئے اقدامات ہیں جن کی پذیرائی کرتے ہوئے سپیریئر یونیورسٹی کو اقوامِ متحدہ کی اس برس کی ”اکیڈمک امپیکٹ“ فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی نے یہ اعزاز دنیا بھر کی 25 نامور ترین یونیورسٹیز کے ہمراہ حاصل کیا ہے جبکہ پاکستان بھر سے اس فہرست میں شامل ہونے والی واحد یونیورسٹی ہے جس نے عالمی برادری میں پاکستان کا پرچم ایک مرتبہ پھر بلند کرنے کا فخرحاصل کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سپیریئر یونیورسٹی دنیا کی معتبر ترین ”ٹائمنز رینکنگ“ میں پاکستان بھر کی ٹاپ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی قرار دئیے جانے کی انفرادیت بھی رکھتی ہے۔سپیریئر یونیورسٹی اقوامِ متحدہ کے 17”پائیدار ترقیاتی اہداف“ میں سے 5ایسے منتخب اہداف پر گرانقدر خدمات سر انجام دے رہی ہے جن کی بدولت سماجی و معاشی ترقی میں زبردست امپیکٹ دیکھنے میں آیا ہے۔سپیریئر یونیورسٹی میں ایجوکیشنل فریم ورک کی ترتیب میں اقوامِ متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ان تمام اعزازت اور سپیریئر یونیورسٹی کی بین الاقوامی سطح پر بتدریج کامیابیوں کا سہرا، ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر سمیرارحمان کی وژینری قیادت کو جاتا ہے جو اپنے کریئیٹو اقدامات اور وژن کے ساتھ نہ صرف سپیریئر یونیورسٹی بلکہ پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی ترویج میں بے مثل کردار ادا کر رہی ہیں۔