     جامعہ زکریا : شعبہ انٹر نیشنل ریلیشنز میں گیسٹ لیکچرز سیریز شروع

ملتان ( سٹاف رپورٹر)بہاءالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے شعبہ انٹر نیشنل ریلیشنز میں نئے تعلیمی سیشن کے شروع ہوتے ہی "ماہانہ گیسٹ لیکچرز سیریز" کا آغاز ہوگیا۔شعبہ انٹر نیشنل ریلیشنز میں بروز جمعرات، 28 ستمبر کو منعقدہ پہلے گیسٹ لیکچر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ سیاسیات کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد اظہر نے بطور مہمان مقرر "Political Intolerance in Pakistan: Causes and Consequences" کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس سیشن کی صدارت شعبہ انٹر نیشنل ریلیشنز کے چیئر مین ڈاکٹر طاہر اشرف نے کی۔ شعبہ ھذا کے ڈپارٹمنٹل سٹو(بقیہ نمبر25صفحہ6پر )

ڈنٹ ایڈوائزر ڈاکٹر فاروق ارشد رانا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شعبہ کی سٹوڈنٹ سوسائٹی (آئی-آر سوسائٹی)نے اس کے انعقاد کو یقینی بنایا اور طلبا نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔مہمان مقرر ڈاکٹر محمد اظہر نے معاشرے میں بڑھتی ہوئی سیاسی عدم برداشت کو اس وقت کا سنگین قومی و سماجی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان پچھلی چار دہائیوں سے مذہبی عدم برداشت کی آگ میں گھرا ہوا ہے جس سے ریاست کی سماجی اور معاشی قدریں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ مگر موجودہ صورتحال میں اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم برداشت بھی سماج میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ مذہبی عدم برداشت سے زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی عدم برداشت کی وجہ سے ریاست پاکستان میں سماجی عدم اتحاد اور معاشی عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے جو کہ ریاستی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں ۔شعبہ انٹر نیشنل ریلیشنز کے چیئرمین ڈاکٹر طاہر اشرف نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی عدم برداشت کے اسباب بتدریج سماج میں پھیلتے ہیں۔ لوگوں کے اذہان و جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے مہمان مقرر ڈاکٹر محمد اظہر کا شکریہ ادا کیا۔ مزید برآں انہوں نے "ماہانہ گیسٹ لیکچرز سیریز" کا تعارف کراتے ہوئے مزید اس طرح کی تعلیمی سرگرمیوں کا اِنعقاد شعبہ اِنٹرنیشنل ریلشنز کی نصابی سرگرمیوں کا لازمی حصہ قرار دیا۔ آخر میں انہوں نے شعبہ ھذا کی آئی-آر سوسائٹی کے عہدے داران کو اس سیشن کے کامیاب انعقاد پر شاباش دی۔ شعبہ کے ڈپارٹمنٹل سٹوڈنٹ ایڈوائزر ڈاکٹر فاروق ارشد نے اس پروگرام میں کمپیرنگ کی اور مہمان مقرر کا شکریہ ادا کیا۔ طلبا جو کہ کسی بھی معاشرے کا تعمیری مستقبل ہوتے ہیں، اس گیسٹ لیکچر سے کافی افرادمستفید ہوئے۔ انہوں نے مہمان مقرر سے موضوع کی نسبت سوالات کیے اور نکات کو نوٹس کی صورت میں قلمبند کیا۔ طلبا نے ایسی سرگرمیوں کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی بہتری کے لیے اپنے کردار کی ادائیگی کا عزم کیا۔