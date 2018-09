سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی نے ایم کیو ایم پاکستان چھوڑ دی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی نے حلقہ این اے 243 کے ضمنی انتخاب سے قبل ہی متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم) پاکستان کی پارٹی رکنیت چھوڑ دی ہے۔

علی رضا عابدی نے گزشتہ روز اپنا استعفیٰ کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کو بھجوایا اور سماجی رابطہ سائٹ ٹوئٹر پر بھی اسے جاری کیا۔

انہوں نے ایک ٹوئٹ میں استعفیٰ کی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ پارٹی رکنیت چھوڑنے کی وجہ ذاتی ہے۔

میڈیاکے مطابق علی رضا عابدی نے این اے 243 پر ضمنی انتخاب کےلئے نظرانداز کئے جانے پر دل برداشتہ ہوکر استعفیٰ دیا ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے این اے 243 پر علی رضا عابدی کی جگہ فیصل سبزواری کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔

My resignation from basic membership of MQMP due to personal reasons. pic.twitter.com/7UbVFzV3nU