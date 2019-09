جماعت اسلامی کے آزادی کشمیر مارچ کی جھلکیاں جماعت اسلامی کے آزادی کشمیر مارچ کی جھلکیاں

کراچی (اسٹاف رپورٹر)مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانیت سوز مظالم،انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارت کی طرف سے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دینے کے خلاف اور مظلوم و نہتے کشمیریوں عوام سے یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کے تحت شاہراہ فیصل پر ہونے والے عظیم الشان”آزادی ئ کشمیر مارچ“ میں شر کت کے لیے شدید بارش کے باوجودلاکھوں مردوخواتین،بچے،بزرگ اور جوان والہانہ انداز میں سڑکوں پرنکل آئے اورپُر جوش عوام سیلاب کی مانند چاروں اطراف سے شاہراہ فیصل پر ُامنڈ آئے۔ کشمیریوں کی حمایت میں عوام کا یہ بہت بڑا مظاہرہ تھاجو کراچی کی تاریخ کا بھی سب سے بڑا مظاہرہ ثابت ہوا ۔لاکھوں عوام نے سڑکوں پر آکر ثابت کردیا ہے کہ وہ اہل ِ کشمیر کے مظلوم و بے کس مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔٭ مارچ کا وقت 3بجے کا تھا لیکن ہزاروں مردو خواتین کے قافلے وقت سے قبل ہی شاہراہ فیصل پہنچنا شروع ہوگئے تھے۔٭مسلسل بارش کے دوران بھی مارچ کی کارروائی جاری رہی اور لاکھوں مردوں خواتین نے انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا اور مارچ میں شریک رہے بالخصوص خواتین نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مارچ میں شرکت کیاور بارچ کے جمع ہونے والے پانی میں بھی کھڑی رہیں اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔٭مارچ کا باقاعدہ آغاز قاری منصور کی تلاوت کلام پاک سے ہوا جبکہ نعمان شاہ نے کشمیری ترانے پش کیے۔٭نماز عصر حافظ نعیم الرحمن کی امامت میں شاہراہ فیصل پر ہی ادا کی گئی۔٭آزادی ئ کشمیر مارچ میں سیاسی ومذ ہبی جماعتوں کے کارکنوں کے علاوہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور اقلیتی برادری نے بھی شرکت کی۔٭آزادی ئ کشمیر مارچ میں بھارت کے خلاف غم و غصے کا اظہار اور کشمیر یوں سے یکجہتی کے لیے کراچی کی خواتین بھی اپنے شیر خوار بچوں کے ہمراہ سڑکوں پر نکل آئی تھیں۔٭سینیٹر رضا ربانی نے اپنی تقریرکے اختتام پر یہ نعرے لگوائے ”مصلحت یا جدو جہد،جدو جہد“ ٭سینیٹر سراج الحق نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم کراچی سے کارواں لے کر اسلام آباد اور کشمیر کی جانب مارچ کریں گے تو لاکھوں افراد نے ہاتھ ہلا کر ہاں ہاں میں جواب دیا اور یکہجتی کا اظہار کیا۔مارچ کے شرکاء نے کالاپل چورنگی سے لال کوٹھی تک مارچ کیا۔ ٭شرکاء نے انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔٭ مارچ کے لاکھوں شرکاء مسلسل نعرہ تکبیر……اللہ اکبر…… کشمیر بنے گا پاکستان …… کشمیریوں سے رشتہ کیا۔۔۔۔لا االہ الا اللہ۔ قاتل ہے قاتل ہے۔مودی قاتل ہے،بھارت کا ایک علاج الجہاد الجہاد،کشمیرکی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی،بھارت کی بر بادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی،کشمیر کے مجاہدوں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دیگر نعرے لگا رہے تھے۔٭بچوں اور نوجوانوں نے پیشانی پر لا ل پٹی باندھی ہوئی تھی جس کشمیر بنے گا پاکستان تحریر تھا جبکہ سیکورٹی پر معمور نوجوانوں نے سفید رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جن میں I am Waniتحریر تھا۔٭ آزادی ئ کشمیر مارچ کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں،عالم اسلام کے حکمران ہوش کے ناخن لیں،اہل کشمیر پر مظالم بند کیے جائیں،او آئی سی بھارت کے خلاف اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے کراچی کا ہر جوان اور بچہ میدان میں نکلنے اور لڑنے کے لیے تیار ہے،سمیت دیگر درج تھے۔٭خواتین شدید بارش کے باوجود پانی میں کھڑ ی رہیں،٭مارچ میں پرنٹ والیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا سے وابستہ افرادکے لیے پریس گیلری کا انتظام کیا گیا تھا ٭کسی بھی ہنگامی حالات سے نبٹنے کے لیے ایمبولینس سروس کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔٭ شاہراہ فیصل پر کھمبوں اور عمارتوں پر قومی پرچم، آزاد کشمیر اورجماعت اسلامی کے جھنڈے لہرارہے تھے اور مارچ کے شرکاء نے بھی یہ جھنڈے اُٹھائے ہوئے تھے۔٭ آزادی ئ کشمیر مارچ کی قیادت امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کی جبکہ دیگر رہنماء بھی موجود تھے۔ ٭ آزادی ئ کشمیر مارچ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کے کلمات تشکر سے شروع ہوا۔ ٭اسٹیج سے لبیک الّلھم لبیک کا ورد کرایا جاتا رہا۔ ٭مارچ میں شرکت کے لیے لاکھوں عوام بسوں،ٹرکوں،رکشوں،ٹیکسیوں، موٹر سائیکلوں،کوچوں اور پیدل وقت سے قبل ہی شاہراہ فیصل پہنچنا شروع ہوگئے تھے۔٭ مارچ سے قبل پورے شہر کی اہم شاہراہوں اور چورنگیوں پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے تھے جہاں سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مارچ میں عوام سے شرکت کی اپیل کی جاتی رہی۔ ٭آہنی پل پر قائم اسٹیج کو جماعت اسلامی،آزادکشمیر اور قومی پرچموں کے علاوہ مختلف جھنڈوں اور بینروں سے سجایا گیا تھاا ور اس پر ایک بڑا بینر لگایا گیا تھاجس پر تحریر تھا ”پوری قوم کا مطالبہ کشمیر بزور شمشیر“ #SAVE KASMHIR WE STAND WITH KASHMIR۔٭ اسٹیج سے مسلسل کشمیر کے حوالے سے ترانے شرکاء کی روح کو گرما رہے تھے۔٭مارچ میں شریک بعض افرادنے بھارتی وزیر اعظم کے پتلے اور جھنڈے کوبھی نذرِ آتش کیا۔٭۔٭مارچ میں اہل کشمیر سے یکجہتی کے لیے انتہائی جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے بعض افراد نے بھارتی درندگی کو نمایاں کرنے کے لیے مختلف کتبے پرجب کہ بھارت کے خلاف مزاحمت کے لیے بعض بچوں نے علامتی ہتھیار بھی اٹھا رکھے تھے۔#

