عام آدمی پارٹی کی رکن اسمبلی کو شوہر نے تھپڑ دے مارا، ویڈیو وائرل

چندی گڑھ(مانیٹرنگ ڈیسک) پنجاب سے عام آدمی پارٹی کے ٹکٹ پر رکن اسمبلی منتخب ہونے والی بلجندر کور کو شوہر نے تھپڑ دے مارا۔ ہندوستان ٹائمزکے مطابق سی سی ٹی وی کیمرے کی ایک فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں بلجندر کور اور اس کے شوہر کے علاوہ دیگر کئی افراد بھی ضلع بٹھنڈاکے قصبے تلونڈی سابو میں ان کے گھر کے صحن میں جمع ہوتے ہیں جہاں ان میاں بیوی میں کسی بات پر تلخ کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔

اس دوران بلجندر کور کا شوہرسکھ راج سنگھ اچانک اٹھتا ہے اور اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون ایم ایل اے کو مزید تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے تاہم موقع پر موجود لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بلجندر کور یا ان کے شوہر کی طرف سے اس ویڈیو پر تاحال کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔

The lady being assaulted is AAP MLA Baljinder Kaur and man doing so is her husband.... #Punjab pic.twitter.com/uMLVoeP3UP