پاکستانی ٹیم میچ کیلئےہوٹل سے گراؤنڈ روانہ، کون کون شامل ؟ ویڈیو سامنے آگئی 

کینڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ایشیا کپ میں بھارت کیخلاف میچ کیلئے پاکستان ٹیم ہوٹل سے گراونڈ کیلئے روانہ ہو گئی، جس کی ویڈیو پی سی بی کی جانب سے جاری کردی گئی۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے حارث رؤف اور فخرزمان ہوٹل سے باہر آرہے ہیں،اس کے بعد نسیم شاہ ، کپتان بابراعظم، امام الحق اور دیگر ہوٹل سے باہر نکل رہے ہیں۔

یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اڑھائی بجے کھیلا جائے گا، گزشتہ روز دونوں ٹیموں نے میچ کی بھرپور تیاری کی،ایشیا کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں بھارت کی جانب سے کپتان روہت شرما،ویرات کوہلی،شوبامن گل، ہاردیک پانڈیا،رویندار جدیدا،جسپرت بمرا، اورمحمد شامی شامل ہیں۔ان کے علاوہ کُلدیپ یادو ، شریاس آئیر اور محمد سراج بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔

ومی ٹیم میں کپتان بابر اعظم اور نائب کپتان شاداب خان پلیئنگ الیون میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فخر زمان ، امام الحق ، سلمان علی آغا، افتخار احمد، محمد رضوان، محمد نواز ، نسیم شاہ، شاہین آفریدی اور حارث رؤف ٹیم کا حصہ ہیں۔

ادھر سری لنکا کے شہر کینڈی میں بارش شروع ہو گئی ہے جس پر پچ کو ڈھانپ دیا گیا۔

