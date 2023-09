’پاکستان میں دولہا کاماموں بریانی میں بوٹیاں نہ ہونے پر لڑپڑا‘ بھارتی میڈیا کا دعویٰ لیکن دراصل یہ شادی کہاں تھی ؟ حقیقت بے نقاب

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) برطانیہ میں دیسی لوگوں کی ایک شادی میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی جس کے بارے میں بے بنیاد دعویٰ کیاگیا کہ یہ شادی پاکستان میں ہورہی تھی لیکن اب اس کی حقیقت سامنے آگئی۔

شادی کی تقریب میں مارپیٹ کی یہ ویڈیو ایکس(ٹوئٹر) اکائونٹ ’Sabji Hunter‘پر پوسٹ کی گئی ہے۔ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مہمان میزوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ اسی اثناء میں چند لوگ آتے ہیں اور ایک آدمی ایک میز پر بیٹھے شخص کے سر سے ٹوپی اتار پھینکتا ہے اور اسے تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔

آدمی کو تھپڑ لگنے پر میز پر بیٹھے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں لاتیں، مکے، گھونسے اور ڈنڈے چلنے لگتے ہیں۔ آدمی لڑتے لڑتے پردے کے دوسری طرف کھانا کھاتی خواتین میں گھس جاتے ہیں۔ ایکس اکائونٹ ’Sabji Hunter‘پرپوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ شادی کی یہ تقریب برطانوی شہر بولٹن میں ہو رہی تھی۔

تاہم بھارت کے ایک ایکس اکائونٹ ’گھر کے کلیش‘ نے اس ویڈیو کو ری پوسٹ کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ یہ تقریب پاکستان میں ہو رہی تھی۔اس بھارتی ایکس اکائونٹ نے اپنی پوسٹ میں یہ من گھڑت دعویٰ بھی کر دیا کہ دولہا کے ماموں کو بریانی میں مٹن کی بوٹیاں نہ ملنے پر یہ لڑائی ہوئی۔

Kalesh during marriage ceremony in pakistan over mamu didn’t got Mutton pieces in biriyani pic.twitter.com/mYrIMbIVVx