یو اے ای میں 2021 کے بعد پہلی مرتبہ امریکی سفیر تعینات

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکہ نے 2021 کے بعد پہلی بار متحدہ عرب امارات میں اپنے سفیر کی باضابطہ تعیناتی کی تصدیق کردی۔امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا کہ مارٹینا اسٹرونگ نے رواں ہفتے اپنے فرائض منصبی کا حلف اٹھا لیا ہے۔

غیرملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مارٹینا اسٹرونگ ایک کیرئیر ڈپلومیٹ ہیں جو عبوری مدت کے لیے سعودی عرب میں قائم امریکی سفارتخانے میں چیف مشن کے فرائض بھی انجام دے چکی ہیں۔ مارٹینا اسٹرونگ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں سفیر تعینات کیے جانے والے جان رکولٹا کی جگہ تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے قبل وہ بلغاریہ، عراق، چیک ری پبلک اور بارباڈوس میں بھی سفیر کی ذمہ داریاں انجام دے چکی ہیں جب کہ وہ عربی، چیک، پولش، فرنچ، جرمن، روسی اور بوسنیا کی زبانیں بول سکتی ہیں۔

متحدہ عرب امارات میں تعینات امریکی سفیر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا مضبوط تعاون ہمارے ممالک کے ساتھ اہم ترجیحات، مشترکہ تحفظ اور استحکام کے لیے نزدیکی تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔

Ambassador Martina Strong took the Oath of Office yesterday in Washington, D.C., in the presence of Acting Deputy Secretary Victoria Nuland, Assistant Secretary Barbara Leaf, Emirati diplomats, colleagues, and family members.