مہنگائی، بجلی کے زائد بل، ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی جانب سے مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف ملک بھر میں شٹرڈاؤن ہڑتال رہی۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند رہے،سڑکوں پر ٹرانسپورٹ اور بسیں بھی معمول سے کم رہی۔ وکلا نے بھی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا جس کی وجہ سے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔کراچی کے تاجروں کی جانب سے بجلی کے اضافی بلوں، مہنگائی کے خلاف جمعہ کو بھی شٹرڈاؤن ہڑتال کے باعث شہر کی تھوک اور بڑی مارکیٹیں بند رہیں تاہم محلوں کی سطح پر چھوٹی دکانیں کھلی رہیں۔

دریں اثنا پنجاب بار کونسل نے بھی مہنگائی کے خلاف ماتحت عدالتوں میں ہڑتال کی۔

Scenes from Hall Road, Lahore. Complete Shutterdown Strike on the call of Jamaat e Islami.#ملک_گیرعوامی_ہڑتال pic.twitter.com/z2VUhMjV7l