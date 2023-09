پاک بھارت میچ کے نتیجے پر نجم سیٹھی کا اظہار مایوسی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے سابق سربراہ نجم سیٹھی نے ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ بے نتیجہ ختم ہونے پر سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے۔

سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر اپنے بیان میں نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ کرکٹ کا سب سے بڑا میچ بارش سے متاثر ہونا مایوس کن ہے، سری لنکا میں ان دنوں بارشوں کا خدشہ رہتا ہے، بطور پی سی بی سربراہ اے سی سی کو کہا تھا کہ میچز یو اے ای میں منعقد کر لیں لیکن سری لنکا کو ایونٹ دینے کے لیے مختلف بہانے بنائےگئے تھے اور کہا گیا کہ یو اے ای میں گرمی ہوگی۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ یو اے ای میں ویسا ہی موسم ہوتا جیسا آئی پی ایل یا پچھلے ایشیاکپ میں تھا، کھیلوں پر سیاست کو ترجیح دینا ناقابل معافی عمل ہے۔

How disappointing! Rain mars the greatest contest in cricket. But this was forecast. As PCB Chair, I urged the ACC to play in UAE but poor excuses were made to accommodate Sri Lanka. Too hot in Dubai, they said. But it was as hot when the Asia Cup was played there last time in…