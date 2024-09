       انٹرنیشنل فلم فیسٹیول5ستمبر سے ٹورنٹو کینیڈا میں شروع

ملتان(سٹی رپورٹر)ٹورنٹو انٹر نیشنل فلم فیسٹیول 5سے 15 ستمبر 2024 تک لائٹبکس کلچرل سنٹر ٹورنٹو کینیڈامیں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ کینیڈا کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول ہے اور دنیا کے بڑے فیسٹیولز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 1976 سے لگاتار ہونے والا یہ فیسٹیول جس میں پوری دنیا سے فلم بنانے والے شر کت کرتے ہیں اور ہر سال تقریبا4 سے5 لاکھ لوگ(بقیہ نمبر35صفحہ6پر)

اسے دیکھنے کے لئے آتے ہیں۔شادا ب خان جن کا تعلق ممبئی انڈیا سے ہے اپنے وقت کے بہترین ماڈل بھی رہے ہیں آج کل بطور ڈائریکٹر کام کررہے ہیں۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے اداکارمظہر احسن نے کہا کینیڈا میں آنے والے سٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک فلم بنائی ہے (I am no Queen) مجھے خوشی ہے کہ میں بھی اس فلم کا چھوٹا سا حصہ ہوں اتنے بڑے فیسٹیول کا حصہ میرے لیے باعث فخر ہے۔"I am no Queen"8" ستمبر کو لائٹ بکس کلچرل سنٹر ٹورنٹو میں دکھائی جائے گی۔