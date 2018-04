چوتھے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا مشکلات کا شکار

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)ساﺅتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز کے کھیل میں کینگروز شدید مشکلات کا شکار ہے، جہاں اسے شکست سے بچنے کے لئے کھیل کے پانچویں روز مزاحمت کرنی ہوگی جبکہ اس کے پاس اب سات وکٹیں رہ گئی ہیں ۔

Faf du Plessis' century and Morne Morkel's wickets have left Australia facing an uphill battle to save the fourth Test.



South Africa need seven wickets to take the series 3-1 tomorrow.#SAvAUS report ➡️ https://t.co/kxpA2BVIi7 pic.twitter.com/XKBbNNAVso