کرائسٹ چرچ دلچسپ مرحلے میں داخل

کرائسٹ چرچ(ڈیلی پاکستان آن لائن)انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جہان مہمان ٹیم کی جانب سے دیے گئے 382 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ نے بغیر کسی نقصان کے 42 رنز بنا لیے ہیں۔

Despite the prospect of poor light, both England batsman Jonny Bairstow and New Zealand batting coach Craig McMillan are confident of forcing a win on day five.#NZvENG reaction ➡️ https://t.co/zxD737fBE0 pic.twitter.com/wQuhyxxHZs