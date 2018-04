”میرے والدین کی شادی کو 47سال ہو گئے لیکن دور ہونے کی وجہ سے دونوں نے یہ کام الگ الگ کیا “احتساب عدالت جانے سے قبل مریم نواز نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ کو بھی افسوس ہو گا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ میرے والدین کی شادی کے 47سال مکمل ہوگئے، دونوں نے ایک دوسرے سے دور ہونے کی وجہ سے الگ الگ شادی کی سالگرہ منائی۔

احتساب عدالت میں پیشی کے لیے خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور سے اسلام آباد روانگی کے لیے سابق نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اپنے گھر سے ایئرپورٹ پہنچے۔اس موقع پر میڈیا سے غیررسمی گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ والد اور والدہ دونوں کے دل قربت اور دوری،صحت و بیماری میں بھی ساتھ دھڑکتے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ والدہ نے بستر پر بیٹھے بیٹھے کیک کاٹا،کیک کی تصویر کے ساتھ والدہ نے پیغام بھی بھیجا ہے کہ ”انشاءاللہ ہم جلد ساتھ ہوں گے“۔

بعد ازاں موسم کی خرابی کے باعث فلائٹ منسوخ ہوجانے کی وجہ سے نواز شریف اور مریم نواز کو ایئرپورٹ سے واپس گھر جانا پڑ گیا۔واضح رہے کہ اسلام آباد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن (ر) صفدر کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کر رہے ہیں۔

My parents celebrated their 47th year of togetherness Masha'Allah. Together or far apart, two hearts beat as one. In sickness & in health????❤️ pic.twitter.com/EHTmjbfcY4

This is my mother cutting the cake on her bed. She sent the pic to us with a message, 'Insha'Allah we shall be together soon'. Braveheart ❤️ https://t.co/o4M3zBEsPV