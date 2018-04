”امید ہے کہ یہ سیریز خیریت سے ہو گی اور۔۔۔“ وہ واحد بھارتی کرکٹر نے جس نے ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان پر نیک خواہشات کا اظہار کر دیا ، یہ کون ہے اور کیا پیغام دیا؟ جان کر آپ بھی ان کا احترام کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی کامیابی اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھائی جس کا اندازہ سوشل میڈیا پر بھارتی صارفین کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹس پڑھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔

ایک جانب جہاں بھارتیوں کی بڑی تعداد غم و غصے میں ہیں تو وہیں ایک کھلاڑی ایسا بھی ہے جسے پاکستان میں کرکٹ کی بحالی پر خوشی ہے اور ویسٹ انڈیز کیساتھ سیریز کیلئے نیک خواہشات کے اظہار کیساتھ ہی ایسی بات بھی کہہ دی ہے کہ ہر پاکستانی کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے جبکہ پاکستانی ان کا احترام کرنے لگے ہیں۔

بھارت کے سابق کرکٹر ہرشا بھوگلے نے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی تین ٹی 20 میچوں پر مشتمل سیریز کیلئے ناصرف نیک خواہشات کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہوم سیریز اپنے ملک میں کھیلے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ”امید ہے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین ٹی 20 میچ خیریت سے ہوں گے۔ ہر ملک اس قابل ہونا چاہئے کہ وہ اپنے میچ ہوم گراؤنڈ میں بھی کھیل سکے۔“

Hope it goes well with these three T20 internationals in Pakistan. Every country should be able to play its matches at home. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 1, 2018

ہرشا بھوگلے کی جانب سے نیک خواہشات اور پاکستان کے حق میں بیان سامنے آنے پر بھارتیوں نے مخالفت برائے مخالفت کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن پاکستانیوں کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔

سپورٹس صحافی عبدالماجد بھٹی نے لکھا ”بالکل ٹھیک۔۔۔ تعریف کیلئے شکریہ“

Correct, thank you for compliments — Abdul Majid Bhatti (@bhattimajid) April 1, 2018

نکھل کا کہنا تھا ”ہر وہ ملک جو اپنے مہمانوں کی حفاظت کر سکے۔۔۔ اسے یقینا اپنے ملک میں کھیلنا چاہئے لیکن پاکستان ایسے ملکوں میں سے نہیں ہے“

Every country that can protect its visitors...sure. But Pakistan ain't one of em. — Nikhil srikumar (@NikhilSrikumar) April 1, 2018

فالو آئی ایس پی آر نامی صارف نے لکھا ”میرے خیال سے لوگ بھارت جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ انہیں ریپ پسند نہیں ہیں“

I think in india visitor's don't like to visit cuz they don't like rape's — Follow ISPR ???? ???????? ???????? ???????? ???????? (@ISPR_786) April 1, 2018

نکھل نے سیاسی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ” امریکی ائیرپورٹس پر پاکستان کی طرح بھارتی وزیراعظم کو سیکیورٹی مراحل سے نہیں گزرنا پڑتا۔۔۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے“

Unlike Pakistan, Indian prime minister's never undergo security checks at US airports. So you can imagine what the world thinks about Pakistan — Nikhil srikumar (@NikhilSrikumar) April 1, 2018

فالو آئی ایس پی آر نامی صارف نے جواب دیتے ہوئے کہا ”انٹرنیٹ پر ان فورمز کو سرچ کرو جو بھارتی وزیراعظم کے امریکی ویزے سے متعلق بھرے پڑے ہیں۔۔۔ اور ہاں! پاکستانی وزیراعظم سرکاری دورے پر امریکہ نہیں گئے تھے“

Go and search about the forms that filled by indian PM for american visa...

And Pak PM was not on official visit got it — Follow ISPR ???? ???????? ???????? ???????? ???????? (@ISPR_786) April 1, 2018

شفقت علی نے لکھا ”آپ لوگ ہیں جو غیر ملکی کھلاڑیوں پر بوتلیں پھینکتے ہیں اور اپنے کھلاڑیوں کو گراﺅنڈ میں رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں نفرت پھیلانے کیلئے نہیں ہیں، بس پرامن طریقے سے کھیلو اور بس!!!“