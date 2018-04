شاداب خان نے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کو گالی دی تو کمنٹیٹر وسیم اکرم نے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسی بات کہہ دی کہ چینی باشندے بھی حیران پریشان رہ جائیں گے ،معروف لیگ سپنر کو بڑا جھٹکا لگ گیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف پاکستانی لیگ سپنرشاداب خان کو ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی سے بدتمیزی مہنگی پڑ گئی ۔میچ ریفری ڈیوڈ بون نے جرمانہ کردیا ۔تفصیل کے مطابق ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں چیڈوک والٹن 40سکور بنا کر کریز پر موجود تھے کہ شاداب خان نے انہیں کلین بولڈ کردیا ،اس کے بعد شاداب خان نے والٹن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور نازیبا الفاظ ادا کیے ۔شاداب خان کی گالی پر پردہ ڈالتے ہوئے کمنٹیٹر وسیم اکرم نے مزاحیہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ شاداب خان کرکٹ کا چینی نام بتا رہے تھے ۔وسیم اکرم کی یہ بات سن کر رمیض راجہ بھی ہنس پڑے۔بعد ازاں میچ ریفری ڈیوڈ بون نے شاداب خان پر میچ فیس کا 20فیصد جرمانہ آئد کردیا ۔

ویڈیو دیکھیں

Shadab Khan has been fined 20% of his match fee and received one demerit point for violating code of conduct. Shadab, after dismissing Chadwick Walton, pointed his finger at the departing batsmen and also made an inappropriate comment.