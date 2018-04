”تمہیں یہ حرکت کرنے کی جرات کیسے ہوئی“ ویسٹ انڈیز کیخلاف دوسرے ٹی 20 میچ میں شاداب خان کو جرمانہ کر دیا گیا، کس بات پر سزا ملی؟ جان کر آپ تو کیا بھارتی بھی کہہ اٹھیں گے کہ ”تب تو کوہلی کو جیل میں ہونا چاہئے“

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ویسٹ انڈیز کیخلاف دوسرے ٹی 20 میچ میں ویسٹ انڈین بلے باز میں غیر مناسب رویہ اپنانے پر لیگ سپنر شاداب خان پر میچ فیس کا 20 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے جبکہ انہیں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”2 جوکر بلا کر انہیں نچا کر آپ سمجھتے ہیں۔۔۔“ پاک، ونڈیز میچوں کے دوران سٹیڈیم میں ایسا کون سا کام کیا جا رہا ہے کہ راشد لطیف شدید غصے میں آ گئے؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی، جان کر آپ بھی ان کی حمایت کریں گے

شاداب خان نے ویسٹ انڈین بلے باز چڈوک والٹن کو بولڈ کرنے کے بعد ان کی جانب انگلی سے اشارہ کیا اور نازیبا زبان استعمال کی تھی۔ میچ ریفری ڈیوڈ بون نے کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.1.7 کی خلاف ورزی کرنے پر شاداب خان پر میچ فیس کا 20 فیصد جرمانہ عائد کرنے سمیت ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا ہے۔

OUT! 8.1 Shadab Khan to Chadwick Walton

Watch ball by ball highlights at https://t.co/pxETLXpJeB #PAKvWI #ApnaKhelApneGhar @_cricingif pic.twitter.com/fZ02XpLiUc