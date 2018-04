مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر شاہد آفریدی بھی میدان میں آگئے ،ایسی بات کہہ دی کہ بھارتیوں کو مرچیں لگ جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سٹار آل راﺅنڈر شاہد آفریدی بھی مقبوضہ کشمیر کے معصوم لوگوں پر بھارتی فوج کے تشددپر پھٹ پڑے ۔ان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت چھیننے کے لیے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے شاہد آفریدی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہولناک اور تشویشناک صورتحال جاری ہے ،معصوم کشمیریوں کی حق خود ارادیت اور آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں ۔انہوں نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہیں کہ اقوام متحدہ اور دیگر متعلقہ ادارے کہاںہیں اور یہ اس قتل عام کو روکنے کے لیے کوششیں کیوں نہیں کر رہے ؟۔

Appalling and worrisome situation ongoing in the Indian Occupied Kashmir.Innocents being shot down by oppressive regime to clamp voice of self determination & independence. Wonder where is the @UN & other int bodies & why aren't they making efforts to stop this bloodshed?