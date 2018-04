”میں ہوتا تو پی ایس ایل کا یہ کھلاڑی شامل کرتا کیونکہ۔۔۔“ راجستھان رائلز نے سٹیو سمتھ کی جگہ کلاسین کو منتخب کیا تو اسلام آباد یونائیٹڈ کے کوچ ڈین جونز ’ناراض‘ ہو گئے، پی ایس ایل کے ایسے کھلاڑی کا نام لے لیا کہ بھارتی ’جل بھن‘ کر رہ جائیں گے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بال ٹمپرنگ سکینڈل سامنے آنے کے بعد سٹیو سمتھ، ڈیوڈ وارنر اور بین کرافٹ کو معطل کیا گیا تو بی سی سی آئی نے بھی واضح کر دیا کہ سٹیو سمتھ اور ڈیوڈ وارنر آئی پی ایل میں بھی حصہ نہیں لے سکتے۔ اس اعلان کے بعد راجستھان رائلز نے سٹیو سمتھ اور سن رائزرز حیدر آباد نے ڈیوڈ وارنر کا متبادل کی تلاش شروع کر دی۔

راجستھان رائلز کی انتظامیہ نے سٹیو سمتھ کے طور پر ہینرک کلاسین کا انتخاب کیا جو کرکٹ کی دنیا میں ’ہارڈ ہٹر‘ کی شہرت رکھتے ہیں اور اس وقت بھرپور فارم میں بھی ہیں اور حال ہی میں بھارت کیخلاف انہوں نے اچھی کارکردگی بھی دکھائی۔

بہت سے لوگوں نے ہینرک کلاسین کو منتخب کرنا ایک اچھا اقدام قرار دیا لیکن پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز اسلام آباد یونائیٹڈ کے کوچ ڈین جونز اس انتخاب سے متاثر نہ ہوئے اور پی ایس ایل کے کھلاڑی کو شامل کرنے کا کہتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ اعداد و شمار کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔

ڈین جونز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”غلط چال!!! لیوک رونکی میرا انتخاب ہوتے! ان کے اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے۔“

Wrong move! @ronchi04 would have been my choice! His numbers don’t lie! https://t.co/soczJaxedR