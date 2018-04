’’ بیٹے وہ 4 ماہ پہلے ۔ ۔ ۔ ‘‘ سوشل میڈیا پر مریم نواز نے اپنے والدین کو شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دی تو آگے سے عامر لیاقت نے ایسی شرمناک بات کہہ دی کہ سن کر ہی آپ کو بھی شرم آجائے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی رہنماءمریم نواز ان دنوں احتساب عدالت میں مقدمات کی وجہ سے پاکستان میں ہیں اور برطانیہ میں زیرعلاج اپنی والدہ کی عیادت کیلئے بھی نہ جاسکیں ، ایسے میں والدین کی شادی کی سالگرہ کے موقع پر سوشل میڈیا پر انہیں مبارکباد پیش کی تو تحریک انصاف میں شامل ہونیوالے ڈاکٹرعامر لیاقت حسین بھی میدان میں آگئے اور انتہائی شرمناک ترین بات کہہ دی جوکسی کو بھی زیب نہیں دیتی ۔

مریم نواز نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھاکہ”میرے والدین نے شادی کی 47ویں سالگرہ منائی ، ماشاءاللہ ، اکٹھے یا بہت دور، دونوں دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں،چاہے بیماری ہویا صحت مند۔ یہ میری والدہ بیڈ پر کیک کاٹ رہی ہیں اوراس پیغام کیساتھ ہمیں یہ تصویر بھیجی کہ ’انشاءاللہ، ہم جلد ہی اکٹھے ہوں گے ‘۔بہادر خاتون۔

This is my mother cutting the cake on her bed. She sent the pic to us with a message, 'Insha'Allah we shall be together soon'. Braveheart ❤️ https://t.co/o4M3zBEsPV