برطانوی فوجیوں کی اپوزیشن لیڈر کی تصویر پر نشانہ بازی کی مشق کی ویڈیو وائرل

کابل(صباح نیوز)افغانستان میں تعینات برطانوی فوج کے اہلکاروں کی اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن کی تصویر پر نشانہ بازی کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

بین الاقوامی میڈیارپورٹس کے مطابق کابل میں تعینات برطانوی فوج کے 4اہلکار شوٹنگ رینج میں نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے لیکن حیران کن طور پراہلکاروں نے ہدف کے مقام پر لیبر پارٹی کے رہنما اور برطانوی پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر جیمری کوربن کی تصویر آویزاں کر رکھی تھی۔سوشل میڈیا پر اہلکاروں کی نشانہ بازی کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہوگئی، برطانوی وزارت دفاع نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے جس کی سفارشات کی روشنی میں تادیبی کارروائی کی جائے گی۔وڈیو سب سے پہلے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی جس میں آپشن تحریر تھا کہ اب خوش ۔ لیبر پارٹی نے اس حرکت کو ناقابل قبول اور غیر اخلاقی قرار دیا جب کہ حکومتی اراکین نے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے

UK army launches a probe into a video circulating on social media showing British soldiers stationed in Afghanistan's Kabul firing at opposition Labour's leader Jeremy Corbyn's photo for target practicehttps://t.co/J0zfj2trxC pic.twitter.com/4RPArWdWvW