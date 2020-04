پنجاب میں اب تک کتنے افراد کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ ہوئے اور کتنے لوگوں کا نتیجہ مثبت نکلا؟ حکومت نے اعدادوشمار جاری کردیئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پنجاب میں اب تک کل کتنے افراد کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ ہوئے اور کتنے لوگوں کا نتیجہ مثبت نکلا؟ حکومت نے اعدادوشمار جاری کردیئے۔

پنجاب کی وزیرصحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تازہ ترین اعداد وشمار جاری کیئے ہیں جس کے مطابق پنجاب بھر میں کل سترہ ہزار انسٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے صوبائی محکمہ صحت کی لیبارٹریرز میں چارہزار انتالیس، نشتر ہسپتال ملتان میں پانچ سو، شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال میں دوہزار دوسواڑتیس(حکومت پنجاب کیلئے مفت) ٹیسٹ کیے گئے۔

اسی طرح نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ لیبارٹری اسلام آباد میں دوہزار نو سو اسی افراد کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں سات ہزار تین سو بارہ ٹیسٹ کیے گئے۔

وزیر صحت کے مطابق سترہ ہزار انسٹھ میں سے نو سو بیس افراد کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت جبکہ سولہ ہزار ایک سو انچاس افراد کا نتیجہ منفی نکلا۔

