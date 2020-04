ٹرمپ نے ایسا کیا کام کیا کہ طلب میں کمی کے باوجودتیل کی قیمتوں میں بڑااضافہ ہوگیا؟پاکستانیوں کیلئے پریشان کن خبر

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) کیا پاکستانیوں کی سستے تیل کی خواہش خواہش ہی رہے گی؟امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کاایسا اقدام کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔

تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو تیل کی پیداوار میں کمی لانے کیلئے راضی کرلیا ہے،دونوں ملک دس سے پندرہ ملین بیرل یومیہ پیداوار کم کریں گے۔ یہ سب کیلئے خوشی کی خبر ہے۔

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!