پی ٹی آئی ٹائیگرز نے ارشد شریف کا ٹویٹر اکاﺅنٹ ہیک کر لیا ، اعلان کے ساتھ کتے کی تصویر لگا دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ملک اس وقت کورونا وائرس کی زد میں ہے جس کے باعث اب تک 35 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور 2450 افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں لیکن ارشد شریف نے عمران خان کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ذو معنی بات کر دی جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر ہنگامہ سا برپا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق خبر شائع ہونے سے تقریب ساڑھے تین گھنٹے قبل ارشد شریف عمران خان کے ماضی میں دیئے گئے ایک انٹرویو کا کلپ شیئر کیا جس میں وہ اپنے کتوں کے نام بتا رہے ہیں ۔ ان میں سے عمران خان کے پاس ایک کتا ” ٹائیگر “ بھی تھا ۔

#PMIK tells names of his #guarddogs to #ArshadSharif in an interview.

1- Bhaloo

2- #Tiger

3- Sheba

4- Sheroo

No pun intended.

I am also a #dog ???? lover ???? like #PTI leader #IK ????

???????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/DBLKyzcwFJ